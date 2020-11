Salah-dans, skader og sygdom er nøgleordene inden næste runde. Samtidig 'vender' kampprogrammet for flere af de store klubber

Wildcard-knappen er glødende efter en landsholdspause, der i vanlig stil har budt på flere skader. Få vores bud på de varmeste spillere eller et helt et nyt hold her.