Kvotekongen John-Anker Hametner Larsen og Lars Løkke i køkkenet ved et arrangement i Thyborøn 2015. Foto: Privat

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holdt gratis ferie i en stor-fiskers sommerhus i det mondæne Skagen – kort efter holdt regeringen mulige stramninger over for kvotekonger hemmelige. Løkke oplyser, at opholdet var en gave