Inges mor blev myrdet: Håber ny DNA-teknik kan fælde morder

– Det giver os et håb, når vi hører, at teknologien rykker sig. Så håber vi jo, at det kunne gøre noget for min mors sag. Men jeg tør heller aldrig at håbe på for meget. For vi er i den grad blevet skuffet før, siger Ruth Pedersen datter, Inge, til Ekstra Bladet. Foto: Anders Brohus