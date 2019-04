32-årige David Kelstrup er flyttet ind i niecernes og nevøernes legeværelse. Han får på nuværende tidspunkt ingen sygedagpenge trods et voldsomt trappefald og en ødelagt skulder. FOTO: Anita Graversen

Efter et halvt år venter David Kelstrup stadig på at få at vide, om han har ret til sygedagpenge. Imens får han ingen penge og er tvunget til at bo ved sine forældre