Therese Holm (tv.) og Linda Dalsgaard var udsat for skovbrand i Grækenland og lå 7 timer i vandet. Har efterfølgende fået PTSD, men kan ikke få forlænget sygedagpenge hos Faaborg-Midtfyn kommune. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Nåede at sige farvel til børnene: Linda Dalsgaard fik PTSD efter voldsom skovbrand og nærdødsoplevelse. Kommunen afviser at forlænge hendes sygedagpenge, mens veninden, der var udsat for præcist det samme, har fået forlænget hendes.