AC/DC har valgt at udsende deres nye album, ’Power Up’, på den ildevarslende dato fredag 13. november.

Legenderne tror nok ikke på overtro. Eller også tænker det australske megaband måske, at de allerede har været udsat for så mange ulykker, at der umuligt kan komme flere, selvom de frister skæbnen.