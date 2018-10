Anden: Paranoid over, at jeg gør noget forkert

Stilhed før den kæmpe comedy-storm, som 'Anden' agter at lave i arenaerne i København og Herning. Foto: Linda Johansen

Anders Matthesen går all in, når han laver sit til dato største show i Royal Arena og Boxen. Et show, der er komikerens største kunstneriske og økonomiske satsning nogensinde