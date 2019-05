Dansk musik-veteran: Alt for mange i branchen døde for tidligt

Søren Bundgaard i et eftertænksomt øjeblik. Han har mistet mange venner og kolleger i den benhårde musikbranche. Ikke mindst af den grund har han valgt at nyde det 'søde liv i Italien.' Foto: Anita Graversen.

- Jeg vil have lov til at plukke frugterne af et langt arbejdsliv nu, siger den 63-årige grand prix-veteran