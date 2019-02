DR-kendis indrømmer dokumentfalsk: Derfor gjorde jeg det

- Det har haft store personlige omkostninger. Det har oprigtigt gjort ondt på mig - også at måtte erkende over for familien, hvor alvorligt det her var, siger Steen Svartzengren om det, der er fulgt med afsløringerne af hans angiveligt fejlslagne investeringer af andre folks penge samt politianmeldelsen for dokumentfalsk. Foto: Olivia Loftlund.