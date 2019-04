Iført sko fra de to forskellige mærker slog spillere fra Adidas og Puma en streg over fjendskabet. Men venskabskampen kunne første spilles 30 år efter stifternes død. Foto: Daniel Karmann/Ritzau Scanpix

De tyske brødre Adolf og Rudolf Dassler startede for snart 100 år siden en succesrig skofabrik. Senere røg de i totterne på hinanden. Sådan blev samme by i Bayern base for giganterne Adidas og Puma