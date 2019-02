De medvirkende fra 'For lækker til Kbh', der blev sendt tilbage i 2013 Foto: Mogens Flindt

Sukkende efter kærligheden valgte flere kræsne unge mennesker at medvirke i reality-programmet 'For lækker til love' og 'For lækker til Kbh' på TV3. Men hvad laver de i dag, og er de stadig for lækre til love?