Guide til gode tarme: Julen driller Michaels mave

Danseren Michael Olesen har lært at leve med sine seriøse tarmproblemer. Ekstra Bladet har talt med en overlæge, der fortæller om fem regler, der er gode at følge

For abonnenter

Julen kan have sine udfordringer for mange – især for mennesker med skrøbelige maver og tarme.

Det gælder også for danseren Michael Olesen, der i denne sæson af ’Vild med dans’ på succesfuld vis svingede rundt med Hilda Heick, og som hele sit liv har haft problemer i den region.