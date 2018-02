Henriks død - en langtrukken medieaffære

Prins Henriks død blev gudskelov ikke en lang affære - men fulgte man medierne tæt, blev det en særdeles langtrukken affære, mener Ditte Okman. Foto: Jonas Olufson

Prins Henriks død blev gudskelov ikke en lang affære - men fulgte man medierne tæt, blev det en særdeles langtrukken affære.

På Facebook faldt jeg over Anna Thygesen og We Do Communication, der i et vittigt øjeblik havde fundet et par håndfulde af de mest absurde spin offs på en gammel mands død.

Lad os starte med eb.dk, hvor man kunne læse overskriften:

'Af jord var han kommet; se hvad præsten smed på Henriks kiste'

Jamen, hvad kunne det mon være?

Smed Erik Norman Svendsen gåselever på kisten? Eller var det mon en pose tennisbolde? Gravhundeafføring?

Eller var det mon jord??

TV2 var i deres trafikale hjørne:

'Her er de uskrevne regler, hvis du møder rustvognen med Prins Henrik'.

Folk med kørekort ved nok, hvordan man gebærder sig i trafikken - men nu var alle veje i Indre København sådan set også spærret under og efter begravelsen, så det var nok begrænset, hvor mange der rent faktisk stødte på omtalte rustvogn.

Lorry kørte landsbyvinklen:

'Se kortet: her går møller i sorgestilling efter prinsens død'.

Man tror jo, det er løgn…

BT spurgte:

'Burde den skæve lygtepæl være fjernet ved bisættelsen', og så havde de sat en stor, fed, rød ring rundt om det, der ikke var en lygtepæl men en lysregulering!!!

Og sådan en er nok lidt svær at fjerne, hvis trafikken skal glide bare nogenlunde sikkert.

Flere aviser kunne berette, at 'prinsen var ikke et gennemsnitsmenneske', mens BT meget serviceorienteret fortalte, at 'Prins Henrik er død - genoplev dagen minut for minut'.

Ellers tak, BT.

På Politiken havde man fundet en random Charlotte:

'Charlotte fulgte bisættelsen fra sofaen; Prins Henrik var en misforstået sjæl', fortalte samme Charlotte - fra sofaen.

I dagene var der tilsyneladende ingen nedre grænse for, hvem der er 'eksperter'.

Charlottes bidrag til debatten kunne legitimeres af, at hun har et fjernsyn.

På BT arbejdede eksperten på et bageri:

'Bager mindes Prins Henrik med kagemand. Han var så kær og hjertelig'.

Billedet, der fulgte artiklen, var en kagemand med et gigantisk oppustet hoved.

Jamen tillykke.

Dagbladet Information kunne også være med:

'Oversætter om poeten prins Henrik: Hans digte fremstod som en art neobarok ordkunst, der klingede af forskellige århundreder'.

Avisen, der legede højpandet, var lige så forceret som tabloiderne.

Og fra Berlingske til Skive og Fyens kunne man læse den højspændte nyhed:

'Politi afviste V-finansordfører i bil før prinsens bisættelse - Venstres finansordfører, Jacob Jensen, måtte ikke parkere bil på Christiansborg før prins Henriks bisættelse'.

DR listede;

'Her er 10 imponerende ting om Prins Henrik'.

Han havde været pilot og havde været i krig. To i en. Omend det ikke var som pilot, han var i krig. Whatever!

Han var også diplomat. Imponerende.

Han kunne spille klaver. Imponernede.

Protektor for Røde Kors. IMPONERENDE!!!

Prins Henrik digtede. IMPONERENDE!

Han var god til at sejle. Wow.

Han dyrkede vin. A HVA BA!!!!

Jo, de for offentligheden HELT ukendte guldkorn var fundet frem. På sikkert fire minutter…

På TV2 var en 13-årig kordreng blevet rørt.

'Det er en helt speciel bisættelse, når det er vores prins', banaliserede man.

Samme station havde også fundet en blomsterhandler og kunne berette:

'Har bundet 40 kranse til prinsens bisættelse. De fortæller en historie'.

På BT havde man fundet en dame i Fredensborg, der kunne fortælle:

'Min morfar spillede bridge med Prins Henrik'. Spændende…

DR reporterede, at:

'Landbykirke har indkaldt klokkeassistance til ære for Prins Henrik'. Nå. Bare nå.

Og på TV2 Østjylland kunne man læse det store drama: 'Orla måtte skifte arm, da han skulle ringe for Prins Henrik'.

Orla var nemlig blevet træt af i den ene arm, hvorfor han i løbet af kirkelokkeringning måtte skifte fra højre til venstre arm.

Hvis det var satire, var det genialt. Det er det bare ikke.