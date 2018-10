Her er 'Boogie'-værterne i dag: Ramaskrig over mit udseende

Jeanet uddannede sig for syv år siden til tatovør og har sideløbende haft tegneopgaver. Hun har blandt andet tegnet plakater for Christian Fuhlendorff og Tobias Dybvad, som hun også har tatoveret, ligesom hun har været med til at tegne figurerne til computerspillet ’Hitman5’. Foto: Olivia Loftlund