Foto: All Over

Et par afsnit. Det var alt, hvad Luke Perry oprindeligt skulle medvirke i rollen som den fascinerende og farlige badboy Dylan McKay i 'Beverly Hills 90210'. Men Perry blev i seks sæsoner, indtil han droppede serien for at forfølge nye karrieremuligheder. Men succesen udeblev, og skuespilleren måtte bede om at vende tilbage grundet økonomiske problemer. Her er historien om seriens forpinte rigmandssøn, og hvor han egentlig er i dag