Hvad blev der af Indiana Jones' smukke kæreste? Fra superstjerne til strikke-ekspert

Karen Allen havde verden for sine fødder efter filmen 'Jagten på den forsvundne skat', hvor hun spillede over for Harrison Ford. Men de store filmroller udeblev indtil Indiana Jones-opfølgeren 'Indiana Jones og krystalkraniets kongerige' i 2008. foto: Ritzau Scanpix