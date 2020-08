I lære hos kriminelt broderskab

Som research til sin rolle i 'Alfa' mødtes Johannes Lassen med unge kriminelle. En af deres historier om afstraffelse er kommet med i serien. Foto: Tariq Mikkel Khan

Johannes Lassen kan snart opleves i TV2-serien 'Alfa', hvor han spiller den hårdkogte forbryder Lenny. I privaten forsøger han at jonglere livet som skuespiller med rollen som far til en søn på to år