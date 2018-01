Ikeas far sendte millioner på knæ med skruer og samle-vejledninger

Ingvar Kamprad under åbningen af en ny butik i Nordsverige ved grænsen til Finland. Billedet er ikke dateret. Foto: AP

Ingvar Kamprad bliver hyldet efter sin død. Han fik mange priser - dog ikke en velfortjent gymnastikpris for at få os allesammen til at kravle rundt på gulvet med forhøjet puls