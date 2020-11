Far til syv: Sigurd Barrett arbejder på at glemme ensomheden ved at opfylde sin drøm om en stor familie

Når man netop er blevet far for syvende gang – til den sjette pige i rækken – og absolut ikke vil udelukke, at der kommer flere, kan det ikke undgås, at omgivelserne spørger, hvad det egentlig er med alle de børn.