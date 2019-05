20-årige Andrea Heick Gadeberg danner par med musikeren Robert Jensen Buhl, som hun har boet sammen med, siden hun var 17 år. Foto: Anthon Unger

- Jeg har været så træt at hele tiden at blive sammenlignet med min mor, siger Andrea Heick Gadeberg, der er dog er stolt af at være datter af City Singlen Trine Gadeberg