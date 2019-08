Usikkerheden om, hvad deres søn fejlede, har taget hårdt på Lise Vandborg. Privatfoto

Lise og Michael fra TV2-programmet 'Nybyggerne' har i et år desperat forsøgt at finde ud af, hvorfor deres lille søn periodisk bliver ramt af høj feber og sår i munden. Nu mener lægerne at have svaret