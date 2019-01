Klaus Pagh havde planlagt sin begravelse: - Et mirakel at jeg lever

Klaus Pagh er oven på igen efter flere måneders svær sygdom. Nu genoptræner han sine ben tre gange om ugen. Foto: Jonas Olufson

83-årige Klaus Pagh var lige ved at stille træskoene for et par måneder siden - men nu har han afblæst sin egen død, fortæller han