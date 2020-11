Han elsker at være på skærmen, men Søren Lippert mener nu ikke, at han er landets bedste tv-vært

På skærmen emmer han af overskud. Det kan godt tangere selvfedme indimellem, men energisk, venligt og til tider med et glimt i øjet stilles gæsterne i hans ugentlige ’Lippert’-program på TV2 News de skarpe spørgsmål, og hans insisterende facon gør, at de ikke slipper af sted med at levere svar i lirumlarum-kategorien.