MEGA-galleri: Her er Kim Larsens vilde liv i billeder

Kim Larsen får en bid et eller andet på stamværtshuset Søhesten inden sin afgang til USA med drømmen om for alvor at slå igennem på den internationale scene. Foto: Asger Sessingø

'Om lidt bliver der stille', sang Kim Larsen ved balladens udgivelse i 1986.

Der skulle dog gå mere end tre årtier, før stilheden endelig indtræf, men det gjorde den i dag, søndag 30. september 2018, hvor Kim Larsen sov stille ind med sine nære omkring sig.

Den ultra populære sangsmed efterlader et kæmpemæssigt fodspor i dansk musikhistorie, ligesom alt fra de ministre og kendte til hr. og fru Jensen i dag er mærket af hans bortgang.

Ekstra Bladet bringer her et omfattende galleri med billeder fra arkivet - billeder fra Kim Larsens ungdom til hans sidste koncerter.

Dyk ned i den helt unikke samling her:

I 1976 drog Gasolin' til USA for at overbevise det estimerede pladeselskab CBS om, at de nok skulle blive den næste store gruppe. Foto: Asger Sessingø

Kim Larsen har altid været et yndet emne for pressen at skrive om. Det gjaldt også, da han og Gasolin' forlod landet for at slå igennem i USA. Her ses Willi Jønsson foran kameralinserne på Christianshavn. Foto: Asger Sessingø

Willi Jønsson og Kim Larsen siger farvel til familie, venner og pressen inden afrejse. Det foregik på stamværtshuset Søhesten. Foto: Asger Sessingø

Kim Larsen var en ombejlet herre siden Gasolin's stiftelse i slut-60'erne og helt frem til den dag i dag. Her er ligger han på knæ mellem venner i forbindelse med udgivelsen af en ny plade. Foto: Johnny Bonne

Gasolin's anden pladeudgivelse, 'Gasolin' 2', blev præsenteret på værtshuset Fingerbøllet på Christianshavn. Pladeomslaget er tegnet af Peder Bundgaard. Foto: Mogens Berger

Franz Beckerlee spillede side om side med Kim Larsen i de ni år, Gasolin eksisterede. Foto: Ole Henning

Gasolin' var 1970'ernes absolut mest populære danske rockorkester og har sidenhen fået nærmest mytologisk status. Her ses Søren Berlev (t.v.) Kim Larsen, Willi Jønsson og Franz Beckerlee. Foto: Asger Sessingø

Gasolin' blev kortvarigt gendannet i 1982. Foto: Ole Steen

Kim Larsen ville nok altid hellere sætte sig på jernhesten end ind i limousinen, selvom finanserne måtte række til det. Her ses han i København i 1978. Foto: Polfoto

Cyklen blev dog før eller siden suppleret med en med motor installeret. Foto: Pierre Sales

Her ses Kim Larsen og tegneren Peder Bundgaard, som har tegnet bandets logo. Foto: Busser

Kim Larsen hygger sig med kollegaen Rudolph Hansen, der var med i pigtrådsgruppen The Defenders, i 1977. Foto: Peer Pedersen

Gasolin' jubler på 5th Avenue i New York med platinpladen for salget af 100.000 eksemplarer af 'Gas 5' fra 1975 i hænderne. Foto: Polfoto

Søren Berlev, Kim Larsen, Franz Beckerlee og Wili Jønsson på plads i vinduet i 1973. Foto: Jyllands Posten

Coveret til Kim Larsens første soloalbum, 'Værsgo'. Pladen blev udgivet i 1973.

Kim Larsen får sig en kølende dukkert engang i Gasolin'-tiden til stor morskab for kvinden bag ham. Foto: Erik Friis

Kim Larsen tilbeder mikrofonen under en Gasolin'-koncert i Jylland 26. marts i 1977. Foto: Erik Friis

Kim Larsen var også kendt som gavflaben - ikke kun grundet sin bramfrihed, men også af andre helt åbenlyse årsager. Her fotograferet ved en Gasolin'-koncert i Sverige i 1978. Foto: Polfoto

Rock'n'roll! Franz Beckerlee klatrer op på skuldrene af Kim Larsen i Helsingørhallen marts 1977. Foto: Kim Agersten

Gasolin' giver koncert i Tivolis koncertsal i 1976. Foto: Kim Agersten

Kim Larsen havde publikum med sig fra begyndelsen til sin sidste koncert i sommer. Her demonstreret i Slagelse. Foto: Asger Sessingø

Kim Larsen og Willi Jønsson synger duet 3. august 1977 i Idrætsparken. Foto: Jacob Maarbjerg

Smøger og bajere var en fast bestanddel af Kim Larsens 72-årige liv. Her ses han med Gasolin'. Foto: Erik Friis

En ung Kim Larsen til portrætfotografering. Foto: Morten Langkilde

Willi Jønsson (t.v.), Kim Larsen, Franz Beckerlee og Søren Berlev tog Danmark med storm. Foto: Mogens Berger

Kim Larsen i omklædningsrummet umiddelbart efter Gasolin's sidste koncert 21. august 1978 i Folkets Park i Malmø. Billedet blev senere brugt som Side 9, hvilket udløste en betaling på 500 kroner til Larsen. Foto: Jorgen Angel

Erik Clausen og Kim Larsen spillede begge med i den mindeværdige film 'Midt om Natten'. Foto: Rolf Konow

Birgitte Raaberg spillede Susan Himmelblå i 'Midt om Natten'. Foto: Rolf Konow

Erik Clausen og Kim Larsen. Foto: Rolf Konow

Erik Clausen, Birgitte Raaberg, Kim Larsen og filminstruktør Erik Balling til pressemøde på 'Midt om Natten' i 1984. Foto: Per Helmer

(Fra venstre) Kim Larsen, Erik Clausen, Peter Ingemann og Kaj Buhman til pressemøde på 'Midt om Natten'. Foto: Bo Svane

Kim Larsen & Bellami på Bornholm i juli 1986. Foto: Lars Krabbe

Kim Larsen, Joe Delia, Abe Speller, Rick Blakemore og Dennis Espentman udgjorde Kim Larsen & Jungle Dreams, der blev etableret 1980. Her ses bandet i Cannes. Foto: Mogens Berger

Trætheden indtraf sig tilsyneladende pludseligt, før eller efter en koncert. Foto: Polfoto

Kim Larsen & Bellami i 1992. Bandet eksisterede i årene 1986-1992 og nåede at udgive fire plader. Foto: Jesper Dall

Kim Larsen i april 1992. Foto: Jesper Dall

Kim Larsen i 1988. Foto: Johan Mikkelsen

Kim Larsen i 1993. Foto: Ole Lind

Kim Larsen i Pumpehuset i København. Foto: Toke Hage

Sådan husker de fleste nok Kim Larsen: Med sin sixpence trukket godt ned i panden og med en smøg i hånden. Foto: Andreas Szlavik

Gasolin' var i 2006 samlet for første gang i mange år til gallapremieren på dokumentarfilmen 'Gasolin'. Foto: Jesper Stormly Hansen

Kim Larsen på scenen i 2003. Foto: Henrik Hildebrandt

Kim Larsen sov stille ind omgivet af sin kone Liselotte samt sine seks børn Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lui i dag. Her er han fotograferet i 2006, som man kender ham. Foto: Henrik Hildebrandt

Kim Larsen har solgt millioner og atter millioner af plader. 'Midt om Natten' er stadig landets bedstsælgende album nogensinde. Foto: Peter Hove Olesen

Kim Larsen & Kjukken optrådte på Smukfest i 2015. Foto: Philip Davali

Kim Larsen & Kjukken vendte tilbage til Skanderborg i 2018, efter bandet udgav deres nye plade. Det skulle senere vise sig at blive gruppens sidste koncert på festivalen. Foto: Per Lange

Kim Larsen & Kjukken bebudede i 2017 en række koncerter i foråret og sommeren i 2018. De måtte dog aflyse flere på grund af Kim Larsens skrantende helbred. Han var dog ikke for syg til at aflægge sit sidste visit på Smukfest i august. Foto: Olivia Loftlund

Kim Larsen har nu spillet sin sidste koncert og kan efter et langt og indholdsrigt liv drage videre mod de hinsides. Foto: Tim Kildeborg Jensen

