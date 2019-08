Mord, flystyrt og ulykker: Her er Kennedy-familiens vilde tragedier

I november 1963 blev John F. Kennedy myrdet. Foto: Ritzau Scanpix

Torsdag døde Robert Francis Kennedys 22-årige barnebarn Saoirse Kennedy Hill. Det er langtfra første gang, den berømte Kennedy-familie bliver ramt af en tragedie. Få et overblik over de mest markante her