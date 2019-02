Musikkens vilde dødsfald: Blev rockikon dræbt af sandwich?

Mama Cass nød sin sidste succes i London. Foto: Getty Images

Mamas and Papas-ikonet døde dog ikke kvalt i en sandwich-bolle, men af et hjerteanfald

Ingen var i tvivl om, hvem der var det sexede indslag i 60'er-kvartetten The Mamas and The Papas. Modelsmukke Michelle Phillips, gift med den mandlige hovedkraft, John Phillips, var svær at holde øjnene fra ved koncerter og tv-optrædener.

Men sagen stod anderledes, når det gjaldt det vokale indtryk, Her var store og mægtige Cass Elliot – populært kaldt Mama Cass – i førersædet med sin krystalklare stemmepragt.

Desværre holdt den ikke så længe. 29. juli 1974 døde hun, bare 33 år gammel, i en lejlighed i London, mens hun opfyldte en uges engagement som solist i London Palladium.

Mama Cass døde i sin seng, og rygterne omkring omstændighederne var mange. De har gået lige fra en overdosis over selvmord til et plot udtænkt af FBI.

Den mest hårdnakkede version har dog gået på, at hun blev kvalt i en skinkesandwich, som hun havde spist liggende i sengen.

'Farlig ting at gøre'

Historien havde udgangspunkt i den første læge, der undersøgte liget. Dr. Anthony Greenburgh fortalte herefter avisen Daily Express, at 'hun (Cass, red.) synes at have været i færd med at spise en skinkesandwish og drikke Coca-Cola, mens hun lå ned – en meget farlig ting at gøre', og derefter fortsatte lægen: 'hun synes at være kvalt i en skinkesandwich'.

Udtalelsen er herefter blevet udlagt som den skinbarlige sandhed og har mere eller mindre cirkuleret lige siden, selvom Greensburgh helt havde overset, at den sandwich, der stod på natbordet, var helt urørt.

En af Storbritanniens førende patologer på den tid Keith Simpson undersøgte liget kort tid efter, og han fastslog, at der ikke var antydning af madrester i Cass' hals, og at hun faktisk havde spist meget lidt siden den foregående dag. Cass havde heller ikke indtaget hverken stoffer eller alkohol.

Endnu et dødsfald

Konklusionen var derimod, at Cass Elliot var død af et hjerteanfald, mens hun sov. Formentlig forårsaget af hendes overvægt, som hun var tilbøjelig til at bekæmpe med hårde slankekure. Det kan yderligere have svækket hjertet.

Den lille, men eksklusive lejlighed i Mayfair-området af London tilhørte den amerikanske sanger Harry Nilsson, som bl.a. var god ven med The Beatles. Når han ikke var i landet, havde han intet imod, at venner lånte den.

Det skete også fire år senere, hvor trommeslageren i The Who, Keith Moon, ligeledes døde i lejligheden. Han var 32 år og døde af en overdosis medicin, han tog mod alkoholmisbrug.

Op- og nedture

Mama Cass var født som Cass Elliot og er bedst kendt som den ene fjerdedel af kvartetten The Mamas and The Papas, der i 60’erne havde store hits som 'California Dreamin', 'Monday Monday' og 'Dedicated to the One I Love'.

Gruppen indspillede også 'Dream a Little Dream of Me', men den blev udsendt som et solo-Cass nummer – og blev derfor en slags signatur-sang for hende, da gruppen var gået hver til sit.

Som solist havde hun sine op- og nedture – også præget af det heroinmisbrug, hun var begyndt på.

Hendes Las Vegas-debut i 1968, der ellers lovede hende hen ved 1,3 millioner nutidskroner om ugen, blev en regulær katastrofe. Stemmen var svag, og publikum udvandrede. Kritikken var nådesløs.

Men Cass fik alligevel kæmpet sig tilbage, havde egne tv-shows, deltog i talkshows og var medvært i bl.a. Johnny Carsons berømte 'The Tonight Show'. Roller i diverse film blev det såmænd også til.

Så hun var faktisk på toppen af sin karriere, da hun indledte sit ugelange engagement i London Palladium i 1974. Det gik strålende. Udsolgt og til stående ovationer. Cass var lykkelig og ringede til sin Mama-kollega Michelle Phillips.

– Hun drak lidt champagne og græd. Hun følte, hun endelig var lykkedes med overgangen fra Mama Cass, har Phillips sagt.

Glæden blev kortvarig.