Niels Olsen: - Elsker alt det forbudte

Selv for Niels Olsen kan det være svært at holde den slanke linje: – Folkene bag 'Den skaldede frisør' har givet mig en personlig træner, så der er røget otte kilo. Det er et helt buksenummer, men jeg har altså ikke købt nye. Foto: Aleksander Klug