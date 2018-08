På Peter Aalbæks venstre røvballe sidder en tatovering af Nordisk Film-logoet: – Det var det mest vederstyggelige, jeg kunne komme i tanke om, og jeg skal jo ikke se på den, forklarer filmmanden, som fik tussen lavet til fordel for en indsamling. Den indbragte 36.500 kr. Foto: Linda Johansen

Peter Aalbæk Jensen taler ud om mundkurv, #metoo og fisser, men nægter at sige undskyld for ydmygelser og klap i røven i sin filmby - til gengæld er han chokeret over mediernes håndtering af #metoo-bevægelsen