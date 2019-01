Ny film: Så galt endte det for Gøg og Gokke

I 1953 blev Gøg og Gokkes komik betragtet som gammeldags. Foto: Ritzau Scanpix

De betragtes retteligt for et af comedy-genrens mest ikoniske navne.

På dansk ’Gøg og Gokke’ – på engelsk ’Laurel and Hardy’.

Millioner af fans har grinet over tossestregerne i de 107 film, de nåede at medvirke i fra 1926 til 1950 – fordelt på 32 stum-, 40 kort- og 23 spillefilm foruden gæsteoptræden i 12 andre.

Falden på halen-komik af højeste karat med Gøg – spillet af tynde og engelskfødte Stan Laurel, som den underkuede og kluntede bangebuks, overfor brovtende og dominerende Gokke, spillet af den tykke amerikaner Oliver Hardy.

I storhedstiden skabte de nærmest hysteriske scener, hvor de viste sig – f.eks. både i Danmark og England, som parret besøgte på turne umiddelbart efter 2. verdenskrigs slutning.

Steve Coogan og John C. Reilly som hhv. Gøg og Gokke i den nye film, 'Stan & Ollie'. AP Photo

Da Gøg og Gokke vendte tilbage til England i 1953, var sagen imidlertid en anden, som en ny film, ’Stan & Ollie’, der har biograf-premiere i Storbritannien 11. januar med Steve Coogan (Gøg) og John C. Reilly (Gokke) som hovedpersoner, demonstrerer.

Filmen får dansk premiere den 25. april.

’Flyt dig fede’

Hvor besøget i 40’erne havde forårsaget vilde scener på gader og stræder af tusindvis af tilhængere, der bare ville have et glimt af de sjove stjerner, blev de nu mødt med nærmest dødelig tavshed og tomme sale i de perifere teatre rundt om i landet, hvor de optrådte i en syv en halv måneders periode med 13 shows om ugen.

Det var lavpunktet af en karriere, der var ved at nå til vejs ende.

Og det var ikke kun i Storbritannien, den var gal. I Amerika blev deres humor betragtet som gammeldags, og de var for længst blevet overhalet af nye komedie-kræfter.

MailOnline skriver, at Oliver Hardy engang fortalte om en episode fra den tid, hvor han stod i kø i en købmands-butik.

– Flyt dig fede, lød det fra en mand i køen, og ydmygelsen var så meget desto større, fordi den anden havde genkendt Gokke.

Stan Laurel og Oliver Hardy til 21 års fødselsdagsfest for en jernbane-linje i Kent, England, i 1947. AP Photo

Glemslen i Amerika fik parret til vende blikket mod Europa – og især England, der havde modtaget dem stormende få år forinden.

De manglede også pengene – specielt Gokke, der til sin dødsdag blev forfulgt af en eks-kone, der blev ved at kræve penge af ham.

Og Laurel og Hardy havde aldrig modtaget royalties for de mange hit-film, de medvirkede i, så kassen var ved at være tom.

’Tiggere kan ikke vælge’

England blev anset som en redningsplanke, men det blev den ikke.

Ifølge filmen blev tonen allerede sat, da parret tjekkede ind på et hotel i et område vest for Birmingham, populært kaldet Black Country, og receptionisten fortalte, at han troede, de for længst havde trukket sig tilbage.

– Vi bliver ældre, men vi er ikke færdige endnu, svarer Oliver Hardy, mens Laurel i en telefon-samtale med konen i Amerika hævdede, at ’tiggere kan ikke vælge’, bare for at få linjen til Amerika afbrudt, da han ikke havde mønter til at fortsætte.

Stan Laurel og Oliver Hardy ankommer til Southampton på færgen fra New York i 1947 til betydeligt mere hurlumhej, end det var tilgfældet seks år senere. Foto: Ritzau Scanpix

Oliver Hardy puster lys ud i lagkagen på sin 58 års fødselsdag i 1951 i Paris, hvor han og Stan Laurel indspillede, hvad der skulle blive deres sidste film sammen. AP Photo

Nedtur, som de også oplevede den i 2. klasses teatersale i provinsbyer som Grimsby, Hull og Sunderland. Også i Lancashire var der så tomt, at Hardy ironisk bemærkede, at de kunne have inviteret publikum med op på deres hotelværelser – og stadig have masser af plads.

I London, hvor de før havde optrådt i prestigefyldte – og propfulde – teatre som Palladium og Coliseum, var de nu henvist til Brixton, Sutton og Croydon, og fremmødet var så beskedent, at de måtte gå med til reduceret betaling for helt at undgå aflysninger.

– Vi skulle aldrig være kommet tilbage, indrømmede Stan Laurel overfor journalister.

– Stan og Ollie blev spændt for en hest, der var døende, uden at det var deres skyld, som forfatteren A.J. Marriot skrev i en biografi, som den nye film er baseret på.

Gøg og Gokke kunne ikke leve uden hinanden. Foto: Ritzau Scanpix

Venner på falderebet

Noget godt kom der dog ud af den ellers så traumatiske tur rundt i Storbritannien.

Laurel og Hardy fandt ud af, at de ikke kunne undvære hinanden.

– De var aldrig rigtigt tætte, indtil de tog på den besværlige turne og levede i hinandens bukselommer uge ind og uge ud. Formålet med filmen er at vise, hvordan de blev så tætte i virkeligheden, som de var det på lærredet, siger manuskriptforfatteren Jeff Pope.

Sandheden er, at de var vidt forskellige som mennesker.

Stan Laurel med sin kone, Illeana. Foto: Ritzau Scanpix

Nok var Stan Laurel den mindreværdige karakter i filmene, men i virkeligheden var det ham, der drev foretagendet. Arbejdshesten, der brugte dage og ugevis på at skrive manuskripter til deres samarbejde.

Oliver Hardy derimod var den laid back-type, der tilbragte fritiden på golfbanen og overlod til partneren at finde på genialiteterne.

Parret i højt humør inden den noget uheldige turne i England. Foto. Ritzau Scanpix

Instruktøren Jon Baird beskriver filmen som en historie om ’to fyre, der indser, at de ikke kan leve uden hinanden’, og Steve Hoogan, der spiller Gøg, hylder parret for ’aldrig at have brudt med hinanden’ på trods af de besværligheder, der mødte dem.

– Det er bare en simpel historie om to mænd, der tilbragte en stor del af deres liv sammen og tog sig af hinanden. Det hører man ikke meget om nu om dage, og det synes jeg er en skam, for vi lever i en tid, hvor noget mere venlighed er ønskeligt, siger Hoogan.

Det fandt parret så efterhånden også ud af.

Stan Laurel og Oliover Hardy lavede 107 film sammen. Foto: Ritzau Scanpix

Erfarne herrer

Før de blev Gøg og Gokke var både Stan Laurel og Oliver Hardy allerede erfarne filmskuespillere.

Engelske Laurel (1890-1965), der var rykket til Amerika i 1912, havde allerede 50 film i bagagen, mens amerikanske Hardy (1892-1957) havde medvirket i mere end 250.

De medvirkede begge i filmen ’The Lucky Dog’ i 1921, men det var først i 1926, de spillede sammen som par.

Første ’Gøg og Gokke’-film var stumfilmen ’Putting Pants on Philip’ fra 1927. Den sidste film kom i 1950, en fransk-italiensk samproduktion med titlen ’Atoll K’.