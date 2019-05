Øvig gik på facebook efter den lukkede og elektrochok: Vil bryde tabu

For Peter Øvig Knudsen var det nærmest en lettelse, da hans mor døde. Først efter selv at have været gennem dyb depression, indlæggelse og elektrochok føler han større ømhed for hende. Fuld tilgivelse er han endnu ikke nået frem til. Foto: Linda Johansen