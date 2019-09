Okman: Andres kroppe rager ikke jer!

Kim Novaa fortæller meget ærligt til Ekstra Bladet, at han blandt andet har fået Botox og filler, fået fjernet overskydende hud på øjenlåget samt en mindre ansigtsløftning. Foto: Krestine Havemann

Ugens ærlige



For nogen tid siden fortalte en kollega, at hun overvejede at få Botox. Alternativt ville hun have ’filler’. Hun syntes, hun havde en irriterende bekymringsrynke og ville have den elimineret fra ansigtets overflade.

’NEEEJ! Det skal du ikke! Det er SÅ dumt,’ skreg en kvindelig kollega gennem hele kontorfællesskabet.

Ud over at være imponeret over konens hørelse synes jeg ærlig talt, at hun skulle til at lukke røven og blande sig udenom. Hvad i alverden rager det hende, hvad en kollega vælger at få gjort ved sit ansigt? Med temmelig mange års erfaringer med både Botox og ’filler’ og milliarder af behandlinger på verdensplan er der forbløffende få registrerede bivirkninger.

I øjeblikket kører Ekstra Bladet en serie om de medvirkende i tv-programmet ’Plastikkongerne’, der vises på Kanal 4. Her medvirker blandt andre Kim Novaa. Ekstra Bladet vil vide, hvad de medvirkende behandlere selv har fået lavet. Og for Novaas vedkommende er det faktisk ikke så lidt – hvilket de fleste med to øjne i hovedet nok har bemærket.

Han fortæller meget ærligt, at han har fået Botox og filler (surprise), har fået fjernet overskydende hud på øjenlåget samt et mindre ansigtsløft. Og så har han fået suget hele sin overkrop – og ja, det var HELE overkroppen – for fedt.

På mange måder vanvid – men på alle måder hans eget fucking valg. Hans krop, hans penge, hans beslutning.

Måske skulle folk til at blande sig helt uden om andre voksne menneskers livsstil og ønsker. For lad os nu være helt ærlige: Når min kollega råber ’NEJ’ – uden at være spurgt – handler det nok ikke så meget om omsorg, som det handler om en god portion uvidenhed blandet med et sygeligt behov for kontrol over andre mennesker.

Slap dog af!

Sluk! Vi kan ikke klare mere ynk og klynk fra Sass Larsen

Med Henrik Sass Larsen solidt placeret i erhvervslivet, kan vi andre endelig slippe for at se på det kæmpestore, selvretfærdige tudefjæs og komme videre i teksten. Foto: Stine Tidsvilde

Først og fremmest et stort tillykke til Henrik Sass Larsen med det nye job som superlobbyist for paraplyforeningen af kapitalfonde – ja, de samme kapitalfonde, som S har raset mod for at rage alt for meget til sig.

Men først og fremmest tillykke til alle os tv-seere og avislæsere. Nu kan vi endelig slippe for at se på det selvretfærdige tudefjæs og komme videre i teksten.

Jeg troede personligt, at Sass havde taget sin sidste brokke-runde, da han mistede muligheden for at blive minister – og i øvrigt var få stemmer fra helt at ryge ud af Folketinget. Men nej, vi skulle lige læse hans arrogante og virkelighedsfjerne opfattelse på endnu et vers, og de mest uheldige fik også alt for mange minutters Sass i det der nye ’Go’ aften Live’ på TV2.

Det var svært at vurdere, om studieværten Abdel Aziz Mahmoud eller Sass Larsen havde det værst. Henrik har det jo aldrig godt – det har ’forfulgte’ jo sjældent – men Abdel blev så dårlig af den pressede stemning, at han var sekunder fra at begynde at ae Henrik på kinden.

Sluk nu de mikrofoner! Vi kan ikke klare mere ynk og klynk fra en magthaver, der har spillet spillet – lige indtil den ikke gik længere!

Lad os i stedet bruge noget journalistisk energi på kapitalfondene!

