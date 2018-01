Okmans top tip: Knep dig ud af krisen

Christian Tafdrup, der er manden bag 'En frygtelig kvinde', får en opsang af Ditte Okman. Foto: Mogens Flindt

En Frygtelig Kvinde.

Er det dig? Eller måske mig?

Svaret ligger nok begge steder - alt efter hvilken mand på lavt selvværd, man spørger.

Mon ikke man kan besøge en hvilken som helst bodega eller zumbahold, hvor man drikker/vrikker sig rørende enige om alle de ekskærester, der var så frygtelige, at det var med stor taknemmelighed, at de skred.

For det gjorde de. De skred. Ikke dig. Du blev forladt. Af den frygtelige kvinde m/k.

Skuespiller og instruktør Christian Tafdrup har lavet en hel film om et par ekskæresters rædselsregime, der åbenbart var så uudholdeligt, at har kunnet hente flere millioner i terapitilskud og lave film for dem.

Da jeg læste Femina - og siden en række andre magasiner, hvor Tafdrup turnerede med den sært klichéramte historie om den altædende, manipulernede kvinde, der langsomt knuser hans kugler - tænkte jeg, om filmen ikke burde have heddet 'Et mandligt skvat'.

Kunne det virkelig passe, at han havde lavet en hel film om en nederen ekskæreste? Bare fordi han ikke kunne sige fra overfor hende?

Jeg kan sgu da godt sætte mig ind i ønsket om at få luft, få mental hævn, helt gratis overfor det menneske, hvis humørsvingende bryster man igen og igen lod sig kvase under. Jeg forstår godt, at det kan være nødvendigt for ens videre eksistens at give fuckfinger. Altså, bag hendes ryg, selvfølgelig. Eller under bordet, som en kær veninde meget modent fik afleveret til en kæreste, der var ved at kede hende ihjel.

Og jeg kom til at tænke på et par fyre fra fortiden, Det Danske Filminstitut også godt lige kunne hjælpe mig med at bearbejde ved at sende en landsdækkende karaktersviner.

F.eks ham, der altid var bange for, at jeg skulle blive tyk.

Ham, der hele tiden ville lave mig om; ville have mig til at løbe(?), ham, der ville have mig til at spise ting, jeg aldrig har brudt mig om - for disse skulle jeg simpelthen lære at forstå kvaliteten af, når nu han gjorde(?!).

Suk…

Det var vel først, da han en dag instruerede mig i at trække vejret, at det gik op for mig, hvor sygt vores forhold var. Han gik simpelthen hen til mig, tog fysisk fat i mig og forklarede mig med rettende hænder og rablende mund, hvordan jeg skulle trække vejret ned i maven og puste det ud.

Men det var først mere end et år senere, det gik op for mig, at vi nok i virkeligheden slet ikke brød os om hinanden. Jeg syntes f.eks. det var røvnederen, hvordan han tilrettelagde sit liv efter dagpengesystemet, lige som jeg syntes det var en håbløs taberagtigt, at han ikke kunne forstå, hvorfor hans bedsteforældre ikke forærede ham en bil, når nu de havde to.

Meest dræbende var alligevel, når han kværulerede over alle, der havde flere penge eller mere succes end ham. For det var altså mange...

Helt blæst var det, da jeg datede en fyr, der allerhelst bare ville spille guitar i Cuba og var mig utro med andre guitarspillende damer.

Jeg takker min skaber dagligt for, at han afsluttede forholdet efter ganske få måneder. Ellers havde det nok kostet samfundet endnu flere kulturkroner til lange spillefilm, end de håndører jeg har brugt på psykolog igennem tiden.

Så her kommer rådet til mænd og kvinder med aggressive, lamme, klynkende eller alt for guitarspillende kærester: Skrid fra dem! Og knep dig derefter ud af krisen.

Det er nemt - og billigt.

Og så slipper vi andre for at se flere filmatiseringer over CD-samlinger, der kyles i kælderen på diktatorkællings enevældige beslutning, når vi allerede har hørt historien fortalt mindst 250 gange på diverse stand-up scener.