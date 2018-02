Ole Thestrup er død: Her er rollen skuespilleren aldrig slap ud af

Natten til fredag 2. februar sov den folkekære skuespiller Ole Thestrup stille ind. Han mistede livet til lungekræften, som han har kæmpet med siden foråret 2017. Han blev 69 år gammel. Her modtog han Lauritzen Prisen for sin lange skuespillerkarriere. Uden at lyve, så tror jeg, at det er det største øjeblik i mit arbejdsliv, sagde han bagefter i Aftenshowet. Foto: Bax Lindhardt