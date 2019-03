Peter Myginds søn tog stoffer: Jeg var sindssygt afhængig

27-årige Julius Mygind Mühlhausen beskriver sig selv som 'hash-misbruger, der udviklede sidemisbrug af stort set alle andre stoffer'. Og konsekvenserne ved det mærker han konstant: - Jeg mangler evnen til at udvikle dopamin - glædesstoffet i hjernen. Fordi min hjerne i flere år har fået det udefra, har jeg svært ved at danne det. Derfor har jeg tendens til at blive ked af det og frustreret, jeg falder ned i sorte huller og føler enormt meget modstand. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.