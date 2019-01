Rasmus Seebach ændrede mit liv

Lars Ankerstjerne fortæller, at der ikke er en opskrift på at lave et hit. De gange, det er gået værst, har han og Seebach-brødrene aftalt at mødes klokken 10 for at lave et hit. De gange, det er gået bedst, er ideerne opstået spontant over en bytur, hvor de har talt om damer og livet generelt. Foto: Mogens Flindt/Polfoto