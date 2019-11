- Jeg synes, at jeg har det godt i dag. Jeg bor stadig i Stubbekøbing og har de seneste fire år arbejdet som driftsleder i et vikarbureau, siger Peter Folmann. Privatfoto

Peter Folmann mistede sin far for fem år siden. Hvad der skete, får han aldrig et svar på, men han har lært at leve med sin egen teori