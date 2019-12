Så meget tjener stjernerne på alle julesangene

Mariah Carey bliver helt svimmel af succesen med 'All I Want for Christmas ios You'. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Julen har englelyd og er man en tilstrækkelig god/heldig sangskriver, kan man høre lyden af klingende kasseapparater år efter år.

Rådet for en fast indtægt resten af livet lyder således i al sin enkelhed: Skriv en julesang, der hver julemåned står på repeat i radioen, i stormagasiner, i elevatorer, på pladetallerkener, og hvor man ellers hører musik.

Så kan du grine hele vejen til banken.

– Den er min pensions-plan. Det var aldrig hensigten, men den har fået sit eget liv, er blevet brugt i reklamer, i film, ja, alle mulige steder, siger således glam-sangeren Noddy Holder fra Slade, der skrev et af historiens mest indbringende jule-hit, ’Merry Christmas Everybody’, sammen med bassisten Jim Lea i 1973.

Noddy Holder har tjent til pensionen og meget mere på 'Merry Christmas Everybody'. PR Foto

Der har været til julestegen og risengrøden – og de dyre gaver – lige siden.

Parret angives i britiske medier at kunne dele en million pund (afhængig af pund-kursen ca. otte millioner kroner) mellem sig hvert år. Alene for denne ene sang.

Og Slade-drengene er bestemt ikke undtagelsen, selvom netop de er suveræne topscorere på den britiske liste over indbringende julesange.

Men andre behøver nu heller ikke at have ondt af sig selv.

Shane McGowan kan grine sit tandløse grin hele vejen til banken. AP Photo

Tænkte på jul

’Fairytale of New York’ med Pogues-hovedmanden Shane MacGowan og afdøde Kirsty MacColl kradser hvert år 400.000 pund ind til sangeren, der skrev hittet på opfordring fra Elvis Costello.

– Jeg satte mig ned, åbnede sherry-flasken, fandt peanuts-posen og forestillede mig, at det var jul.

Sværere behøver det heller ikke at være.

Samme beløb – altså 400.000 pund – ryger ind på Mariah Careys jule-konto fra Storbritannien for ’All I Want for Christmas is You’.

Mariah Carey er i julehumør hele året rundt. AP Photo

I Amerika har sangen derimod i flere år været den sikre vinder af jule-ræset på hitlisterne – på alle platformene, vel og mærke.

Streamet 229 millioner gange, digitalt salg 100.000 eksemplarer og 42.000 radioafspilninger. År efter år har sangen toppet Billboards ’Holiday Hot 100’, og så er nummeret blevet ekstra historisk år ved at blive den første julesang i 60 år, der er røget ind på tredjepladsen af officielle ’Hot 100-hitliste’.

Og det 25 år efter, at sangen blev udgivet første gang.

Bing Crosby- croonernes mester var også en dedikeret golfer. AP Photo

Good Ol’ Bing

Fjerdepladsen i Storbritannien indtages også af en amerikaner, veteranen Bing Crosbys ’White Christmas’, der giver 328.000 pund om året.

I Amerika er sangen ikke længere i Top 10, men den har nu klaret sig ganske fint, siden Good Ol’ Bing lancerede drømmene om en hvid jul i filmen ’Holiday In’ i 1942.

Sangen har i årenes løb solgt 50 millioner eksemplarer og regnes for intet mindre end den mest solgte single nogensinde.

Tag den Beatles, Elvis, Michael Jackson og alle andre rock/pop-fænomener.

George Michael skrev 'Last Christmans' ,en partneren i Wham!, Andrew Ridgley, tjener også gode penge på sangen. Foto: Alan Davidsen/Silverhub/Rex

En sikker genganger blandt julehits er også ’Last Christmas’ med Wham!, skrevet af George Michael i 1984. Sangen blev dog aldrig nummer et i England. Oprindeligt holdt tilbage af Band Aid-velgørenhedssangen ’Do They Know it’s Christmas’. En kampagne på Facebook i 2017 for at få den på førstepladsen, i efterdønningerne af George Michaels død juleaften 2016, mislykkedes. Sangen nåede kun tredjepladsen 4. januar 2018, overgået af Eminem og Ed Sheeran.

Til gengæld kan George Michaels arvinger så glæde sig over at modtage 300.000 pund om året.

Paul Mccartneys julesang tjener mere end John Lennons. AP Photo

Macca overgår Lennon

På sjettepladsen finder vi Paul McCartneys ’Wonderful Christmas Time’ med 260.000 pund (han overgår dermed John Lennons ’Happy Xmas (War is Over), der ikke befinder sig i Top 10.

Den – på disse breddegrader – ret så ukendte Jona Lewis er nummer syv med ’Stop the Cavalry’, der hvert år indbringer ham 120.000 pund. Sangen blev udgivet i december 1980, men blev holdt fra førstepladsen af to John Lennon-numre, efter at Beatlen netop var blevet skudt i New York.

Men sangen har vist sig december-langtidsholdbar i det britiske, selvom det egentlig bare var en antikrigs-sang. Den inderholdt dog ordene ’wish I was at home this Christmas’, og så fik den jule-betydning.

Jona Lewis har aldrig haft behov for at have et rigtigt arbejde på grund af succesen med 'Stop the Cavalry'. PR Foto

– Jeg brugte 80’erne og 90’erne på at forstå min succes med den sang. Den solgte tre-fire millioner eksemplarer, så jeg har aldrig haft et almindeligt arbejde, har han sagt om den uventede succes.

Snydt så vandet drev

Resten af Top 10 består af ’2000 Miles’ med The Pretenders, der giver sangerinde og komponist Chrissie Hynde 102.000 pund årligt, ’Misteltoe and Wine’ med Cliff Richard (100.000 pund) og ’Stay Another Day’ med East 17 (97.000 pund)

Der er dog nogle missere på listen, som man, bedømt efter radio-afspilninger, havde forventet at være dér, ’I Wish it Could be Christmas Everyday’ med Roy Woods Wizzard, ’Driving Home for Christmas’ med Chris Rea’ og ’Mary’s Boy Child’ med Boney M.

Boney M - 'vi blevsnydt, så vandet drev'. Topfoto

Trods et britisk salg på 1,9 millioner singler er Boney M-medlemmerne ikke blevet rige af denne jule-klassiker. Forsanger Liz Mitchell siger, de blev snydt, så vandet drev, af pladeselskabet og forskellige folk omkring dem.

– Hvis jeg brugte tid på at finde ud af, hvad pladeselskabet – og teamet omkring os – fik ud af det, vil jeg blive sindssyg, har hun sagt – og tilføjet, at de fire aktører i bandet hver måtte tage til takke med ’en syvendedel af én procent’.

Og være glade for det oveni købet.

Mariah Carey - på tredjepladsen af den officielle amerikanske hitliste, 'Hot 100' med 25 år gammel sang, men er selvfølgelig nummer et på julehitlisten. AP Photo

Amerikanske hits

Amerikanske julehits adskiller sigt markant fra den britiske. Her er den seneste liste fra Nielsen Soundscan, der indsamler oplysningerne:

1. ’All I Want for Christmas is You’ med Mariah Carey.

2. ’Do you Want to Build a Snowman’ med Kristen Bell, Agatha Lee Morin og Katie Lopez.

3. ’Christmas Eve/Sarajevo 12/24’ med Savatage.

4. ’Mistletoe’ med Justin Bieber.

5. ’Rockin’ Around the Christmas Tree’ med Brenda Lee.

6. ’Where Are You Christmas’ med Faith Hill.

7. ’Christmas Canon’ med Trans-Siberian Orchestra.

8. ’Feliz Navidad’ med José Feliciano.

9. ’Jingle Bell Rock’ med Bobby Helms.

10. ’Last Christmas’ med Wham!.

Rasmus Seebach er repræsenteret med to sange på den danske liste. Foto: Ole Steen/Ritzau Scanpix

Danske hits

I Danmark er de traditionelle jule-hits i stor udstrækning blevet overhalet af udkonkurreret af nyere udgivelser, fremgår det af YouSee Musiks hitliste over de mest streamede sange i 2018.

1. ’Lille Store Verden’ med Rasmus Seebach.

2. ’Last Christmas’ med Wham!.

3. ’Tinka’ med Burhan G og Frida Brygman.

4. ’Jul i Angora’ med Drengene fra Angora.

5. ’All I Want for Christmas is You’ med Mariah Carey.

6. Der’ Noget i December’ med Rasmus Seebach.

7. Tag mig Med’ med Mads Langer.

8. ’I en Stjerneregn af Sne’ med Mads Langer.

9. ’Jul Det’ Cool’ med MC Einar.

10.’Endelig Jul Igen’ med Gasolin’.