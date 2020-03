Noller ønsker ikke at blive fotograferet på nuværende tidspunkt. Han tabte 25 kilo, da han var mest syg, men har taget nogle af dem på igen. Foto: Linda Johansen

- Det gør virkelig ondt at tænke på, at jeg ikke skal være her, siger Niels 'Noller' Olsen, der er alvorligt syg af kræft i hjernen