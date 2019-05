Sasha Klæstrup strammer op: Her er mine nye bryster

- Jeg er meget tilfreds med resultatet. Det er simpelthen blevet så flot, fastslår Sasha Klæstrup, der ikke er bange for at vise sin krop frem. Foto: Olivia Loftlund

- Jeg har altid været glad for det falske look, fastslår den 26-årige realitybabe, der endnu en gang har været under kniven. Gennem årene har hun brugt hundredtusindvis af kroner på kosmetiske operationer og behandlinger