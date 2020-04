- Jeg har stadig temperament, men fordi jeg er medicineret, bryder det ikke længere ud i lys lue. Jeg kan sagtens agere i hverdagen med børn og arbejde som alle andre. Foto: Ernst van Norde

- Du får mig ikke til at sige, at jeg savner det, siger 'Rene ord for pengene'-værten Henrik Dahl, der har måttet genopfinde sig selv, efter et dramatisk exit fra mediebranchen