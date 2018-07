Står til at arve Rees milliarder: - Hold da kæft, de har meget at lære endnu

Karsten Ree bor stort og lækkert - men uden dyrt design. Foto: Jonas Olufson

Karsten Ree er ved at køre sine fire børn i stilling til at overtage firmaet. Han håber, at de vil samarbejde, men erkender, at der er nok at blive uenige om, når der er fire arvinger og milliarder i spil