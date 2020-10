Støvsugerfester, kalder Jeppe Bøg Risager det, når realitydeltagere mødes. Han estimerer, at op mod 99 procent af realitydeltagerne tager kokain, når de fester, hvilket flere erklærer sig enige i

For abonnenter

Da 22-årige Jeppe Bøg Risager i 2019 stemplede ind i realityprogrammet 'Ex on the Beach', havde han ingen anelse om, hvad der ventede, da han kom hjem.