Stormy Daniels vil have ophævet den fortrolighedskontrakt hun indgik med Trumps advokat i 2016. Det kan blive yderst problematisk for Donald Trump.

Stormy Daniels vil have sandheden frem. Hun påstår, at have haft en affære med Donald Trump kort efter Trumps tredje kone Melania Trump havde født deres første fælles barn Barron