Tjente kassen på kæmpehit: Så ramte nedturen

Det skabte stor opmærksomhed, da pædagogmedhjælperen Alex Ambrose medvirkede i talentshowet 'Popstars' på TV2 tilbage i 2002.

Her valgte han nemlig at forlade sangkonkurrencen, nærmest inden den var begyndt, og dermed missede han chancen for at vinde en pladekontrakt og et solidt startskud til en mulig karriere i musikkens verden.

Den tidlige exit begrundede han selv med, at han var utilfreds med den musikalske retning, der blev lagt i programmet og pålagt vinderen.

Selvom Alex Ambrose, der i dag er 41 år, ikke nåede at medvirke i programmet særligt længe, tog hans musikalske karriere alligevel for alvor fart efter programmet, hvor han blev opdaget af Nik og Jay og deres pladeselskab, Nexus. Han kunne derfor efter kort tid lægge sit job som pædagogmedarbejder på hylden for at satse 100 procent på musikken.

Siden da ændrede Alex Ambroses liv sig med rekordfart radikalt. Med hits som 'So Beautiful' (2003), 'Os to' (2005) og 'Ta' det tilbage' (2006) turnerede han først på natklubberne og siden på flere af landets større scener både alene og sammen med Nik og Jay, som også var med på en gæsteoptræden på hans største hit, 'Hvad nu hvis' (2007).

Men bedst som karrieren kørte på skinner, og pengene væltede ind på kontoen, blev der pludselig stille fra Alex, og i flere år er det ikke meget, man har hørt til den tidligere 'Popstars'-deltager eller hans musik.

I et stort interview med Ekstra Bladet fortæller han nu mere om, hvorfor han pludselig forsvandt fra spotlyset. Den beslutning var nemlig ifølge ham bestemt ikke frivillig.

- Efter jeg havde lavet 'Hvad nu hvis', skete der et eller andet. Fra den ene dag til den anden blev jeg boykottet af radioen, og de spillede ikke længere min musik, selvom jeg blev ved med at lave nyt og pushe for det. Pludselig var jeg bare ude, og jeg havde ingen anelse om hvorfor. Jeg havde lidt fornemmelsen af, at der var en tanke om, at jeg ikke var en rigtig musiker, fordi jeg havde været med i det program, og fordi jeg var anderledes. Men det er bare noget pis, lyder det fra Alex, der har svært ved at skjule sin frustration, da samtalen falder på netop dét emne.

- For mig er det helt hul i hovedet, at man bliver taget af radioen efter sit livs største hit. Jeg var mega-sur over det, og jeg følte mig uretfærdigt behandlet, for jeg elskede det, jeg lavede.

Da der stadig skulle mad på bordet, valgte Alex hurtigt derefter at gå tilbage til sit job som pædagogmedhjælper.

- Jeg var nødt til at tjene penge, og så gik jeg tilbage som pædagogmedhjælper. Men det var super-nederen pludselig at skulle til at arbejde så meget med noget, som ikke har så stor interesse, som musikken har. Det er skod, når man har smagt det søde liv.

Tjente gode penge

Alex havde nemlig vænnet sig til en hverdag, hvor pengene strømmede ind på kontoen, og hvor han kunne købe lige det, han havde lyst til.

- Jeg tjente rigtig godt i den periode, hvor min karriere peakede. Jeg kunne få mellem 15.000 og 20.000 før skat for et job. Der kunne være tre-fire jobs i en weekend, så det gik rigtig godt, men der var også en del usikkerhed i det. For det kunne gå godt i den ene måned og dårligt i den anden, siger han og fortsætter:

- Jeg var meget overrasket over, hvor hurtigt det hele tog fart. Da jeg var med i 'Popstars', var jeg i en meget mærkelig periode i mit liv. Faktisk nok den dårligste. Min mor røg ud og ind af den lukkede afdeling, og jeg havde svært ved det. Så jeg kan faktisk ikke huske specielt meget fra den tid. Men jeg kan huske, at det var vildt, første gang jeg hørte mig selv i radioen, og at jeg var på festival med Nik og Jay. Det var en helt sindssyg følelse. Men jeg husker ikke så meget andet end det særlig tydeligt, for der skete simpelthen alt for meget.

Da karrieren fra den ene til den anden dag gik i stå, satte det derfor i den grad sit præg på Alex, der kæmpede meget med at kapere det psykisk.

- Det var en syret oplevelse. Det var en underlig følelse. Det var rigtig øv, og jeg har været meget ked af det. Det har virkelig sat sit præg på mig, og jeg har kæmpet med depressioner og stressperioder efterfølgende, og jeg har arbejdet og arbejder stadig rigtig meget med mig selv, siger Alex ærligt.

Også selvtilliden har lidt et ordentligt knæk.

- Det var jo en vildt sjov periode, da det gik godt, men det var også underligt pludselig at være et kendt ansigt og at blive genkendt på gaden. Jeg levede jo højt på min succes, og pludselig gik det ikke. Det var svært for mine venner at forstå, hvorfor jeg var så ked af det lige pludselig. Jeg havde opbygget en masse selvværd. Jeg var jo på toppen af min egen lille verden, og så blev alt den selvværd pludselig revet væk under mig.

Gift - og skilt igen

Siden sin deltagelse i 'Popstars' er Alex blevet gift med sin kæreste igennem mange år, Charlotte, og de to har fået to børn sammen.

Da Ekstra Bladet taler med Alex Ambrose, er forholdet til Charlotte dog lige gået i stykker, og de to er blevet skilt.

- Jeg er nyligt skilt, så lige nu er en meget ny hverdag for mig, hvor jeg har børnene i hver anden weekend. Det er meget anderledes, for vi har været sammen i 11 år, men vi var enige om, at det var den bedste løsning.

I dag arbejder Alex Ambrose igen som pædagogmedhjælper, men skriver også musik. Han kan dog ikke leve af sin musik, som han gjorde tidligere, og det går ham på.

- Jeg har ikke lyst til at arbejde 30 timer om ugen som pædagogmedhjælper, som jeg gør nu. Jeg har lyst til at lave musik. Det er ikke det her, jeg gider at lave, men jeg gør det, fordi jeg er nødt til at have mad på bordet. Så det er rigtig nederen, siger Alex og fortsætter:

- Jeg laver stadig musik, men jeg har svært ved at slå igennem med det. Jeg udgav noget nyt i sommer, og jeg forsøger hele tiden at nytænke det, for min største drøm er jo igen at kunne leve af musikken.

Alex vil meget gerne få gang i sin musikalske karriere igen. - De må godt invitere mig til 'Toppen af poppen'. De ringer bare, siger han med et grin.

Selvom hans karriere ikke er gået helt på den måde, han håbede, ser han tilbage på tiden i 'Popstars' og tiden efterfølgende med stor glæde.

- Jeg meldte mig jo til 'Popstars', fordi min kusine og søster også tog derind. Jeg havde jo slet ikke selvtilliden til at gøre det, men jeg endte med at springe ud i det. Jeg forlod programmet, da der var 12 tilbage, og efter det blev jeg spottet af Nik og Jay. Jeg er virkelig taknemmelig for de drenge og for, at jeg valgte at melde mig, for det startede jo min karriere, siger han og fortsætter:

- Jeg husker især, da jeg spillede til en Voice-koncert på Rådhuspladsen. Det var virkelig stort. Jeg følte, at der var jeg virkelig på toppen af min karriere. Det var en stor oplevelse, siger han og understreger:

- Jeg synes ikke, der har været noget dårligt. Det eneste dårlige var, at det stoppede. Den måde, det stoppede på. Men jeg har nydt hvert sekund, siger Alex Ambrose, der kæmper videre for igen at få et nyt gennembrud med sin musik.