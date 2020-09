Her er historien om, hvorfor Torsten Jansen forlod TV Avisen og blev diplomat i Washington

For abonnenter

Man siger, at journalistik kan føre til meget – bare man forlader det i tide.

Det er den 57-årige USA-ekspert Torsten Jansen et glimrende eksempel på.

For tiden kan han næsten dagligt ses på TV2 News, hvor han er med til at udlægge teksten om Donald Trumps betænkelige Amerika, og han har, siden han forlod Ekstra Bladet i 1993, også været vejen omkring TV Avisen som både USA-korrespondent i fem år frem til 2001, derefter udlandschef i fire år samt studievært i to år fra 2005 til 2007.