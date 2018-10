Tv-vært blev ramt af frygtet sygdom: Jeg er bange-bange for at dø

Jakob Kjeldbjerg slipper køteren løs i sin nye bog 'Survivor'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jakob Kjeldbjerg udkommer 12. oktober med bogen 'Survivor', hvor han sætter ord på et langt liv i underholdningsbranchen. Først som fodboldspiller. Og siden som vært for 'Robinson Ekspeditionen'. Du kan helt eksklusivt læse et af bogens kapitler her