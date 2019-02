Uartigt mange billeder: Rappens bedste bagdel

Foto: Per Lange

– Jeg er her ikke for at lege. Men er ligeså smart, talentfuld og kreativ som enhver mand – og jeg sørger for at få pengene.

Rapperen, sangskriveren, produceren, stil-ikonet – og så meget andet – Nicki Minaj er ikke sådan at spøge med.

Hun ved, hvad hun vil, og styrer sin egen karriere med jernhånd.

Nicki Minaj i Roskilde 2015.

– Når man er kvinde i en mands-domineret branche, som min er, er du nødt til at beskytte dig selv.

– Jeg har aldrig ydet tjenester for at få mine sange spillet i radioen, opfører mig altid som en lady, og det har måske givet mig en aura, som får folk til at frygte mig, har hun sagt i et flersidet indslag i den arabiske udgave af modebladet Vogue, der brugte den 36-årige newyorker, der er født på Trinidad, som model i september-nummeret sidste år.

Nicki Minaj i gennemsigtig.

’Hård tid’ med eks’en

Fredag står hun på scenen i Royal Arena i København med Juice Wrld som opvarmning, efter at Future af ukendte årsager meldte fra.

Den skarptungede superstjerne, der uden betænkning rapper om rivaler, hun har set sig sur på – og også for sin mildt sagt kurvede figur foruden sine farverige parykker – udsendte sidste år albummet ’Queen’, som kom fire år efter forgængeren ’The Pinkprint’.

Coveret til 'Queen'-albummet.

Pausen tilskriver hun ’en hård tid’ med sin tidligere kæreste Meek Mill, som havde erstattet Safaree Samuels i dobbeltsengen. Ham blev hun skilt fra i 2014, efter at de havde været sammen siden 2000.

– Det fik mig væk fra min karriere. Men så kom jeg til fornuft, tryllede mig tilbage som en dronning og bed mig fast. Alt, jeg lærte fra disse få år, gjorde mig stærkere som kvinde, men gjorde mig også til en mere spirituel person og en bedre sangskriver, mener hun.

Nicki Minjas første koncert i Danmark fandt sted i Falkoner Centret i 2012.

Nicki i Microsoft Theatre i Los Angeles sidste år.

’Uhøflige’ fyringer

Nicki Minja fik sit store gennembrud i 2010 med albummet ’Pink Friday’, der sendte syv single-uddrag på den amerikanske Top 100 – på samme tid.

Siden har hun verden over solgt fem millioner album, 20 millioner singler som solist og 60 millioner som gæste-vokalist på andres udgivelser.

Hun har vundet seks American Music Awards, 11 BET-priser, fire MTV video-awards, fire Billboard Music Awards, en Billboard talent-pris – plus 10 Grammy-nomineringer.

Nicki Minaj accepterer MTVs video-awards for 'Anaconda' i 2015.

På coveret af Paper magazine.

Ganske godt gået af en dame, der før berømmelsen arbejdede som servitrice, men blev fyret for ’uhøflig’ opførsel overfor kunderne.

Hun tilføjer, at hun blev fyret fra ’mindst 15 job af samme årsag’.

– Jeg hadede at skulle på arbejde. Rejsetiden var lang, så jeg lyttede til musik og begyndte at bygge vers op i mit hoved. Så skrev jeg det hele ned, når jeg stoppede for rødt lys.

– På restauranten, hvor jeg var servitrice, tog jeg imod ordrer fra kunderne, men før de kom til brødet, havde jeg fyldt ordre-sedlen med rap om, hvad de sagde, hvad de havde på. Jeg var SÅ beslutsom, denne sult efter succes. Jeg tænkte altid, ’jeg vil ud af dette hul, slutte med at være servitrice og blive rap-superstjerne’, forklarer hun Vogue.

Hun lykkedes med forehavendet.

Luftig overdel.

Farverig beklædning til American Music Awards i 2010.

Nicki Minaj til New Yorks modeuge i 2018.

Ræv bag øret til Europe Music Awards i 2018.

Afslørende påklædning ved MTV Music Awards i 2018.

Blå bog

Navn: Onika Tanya Maraj.

Født: 8. december 1982 i St. James, Port of Spanien, Trinidad & Tobago.

Bopæl: Flyttede til Queens i New York som femårig. Bor nu i Beverly Hills, Californien.

Job: Rapper, sanger, sangskriver, model, skuespiller.

Genre: Hiphop, R&B og pop.

Nicki Minaj og Rihanna. Foto: Ekstra Bladet