Under kniven: Så meget har jeg fået fikset

Kim Novaa er ofte blevet beskyldt for at have fyldt for meget botox i fjæset. Han har dog lidt af Hortons hovedpine, som ofte beskrives som en af de mest smertefulde lidelser, siden han var 19, hvor han har været gennem lange forløb på binyrebarkhormon. Derfor har der sat sig fedtdepoter i ansigtet, han aldrig slipper af med. Foto: Krestine Havemann/Kanal 4