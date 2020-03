Værsgo TV3: Her er stjernerne til 'Paradise Hotel'-reunion

Lenny, Patrick, Teitur og Philip er alle en del af Ekstra Bladets startcast. Det samme er Monique, Simone, Anna Due og Anne Plejdrup. Foto: Anthon Unger, Janus Nielsen og TV3

TV3 er ikke afvisende over for tanken om en reunion, men hvis det skal blive en succes, kræver det de rigtige deltagere. Ekstra Bladet hjælper her tv-kanalen på vej