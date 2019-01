Vandt DM i standup: Nu er han ved at lære at tale igen

Henrik Bruhns liv blev vendt på hovedet, da han blev ramt af to blodpropper. Her ses han i 'mandehulen' i kælderen af sit hjem, hvor plakaten til programmet 'Comedy-kuren' hænger udstillet. Foto: Ernst van Norde

I efteråret blev den 46-årige komiker ramt af to blodpropper inden for en måned. Nu kæmper han for at komme tilbage til hverdagen